Боррель: Перша група з родичів співробітників ЄС покинула Сектор Гази

"Перша група з 19 осіб - родичі співробітників ЄС - покинула Сектор Гази", - написав він у соцмережі Х.

Також він подякував президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу, главі МЗС Елі Коену та міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за їхню підтримку в здійсненні цієї евакуації та їхні постійні зусилля, щоб дозволити місцевому персоналу ЄС та їхнім сім'ям, які залишилися, незабаром перетнути кордон.