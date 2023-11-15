росіяни почали використовувати проти України новий дрон-камікадзе "скальпель"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тасс.

Розробка дрону належить конструкторському бюро "восток".

"Ми розпочали дрібносерійне виробництво платформи "скальпель", на даний момент виготовляється 20 виробів на місяць. За потреби виробництво може бути значно розширено. На даний момент російським військам поставлено одну партію "скальпелів" у кількості 15 виробів", - зазначив співрозмовник агентства.

Характеристики дрона "скальпель"

російський безпілотний літальний апарат одноразового застосування, призначений для ураження наземних цілей

Дрон підходить під більшість боєприпасів, які використовуються російськими військами, маса корисного навантаження становить 5 кг.

Злітна маса дрона до 10,5 кг розвиває крейсерську швидкість до 120 км/год, дальність польоту до 40 км. Апарат може літати дві години, а запускають його з катапульти.