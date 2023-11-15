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Bloomberg: Майже половина росіян хочуть, щоб путін припинив війну проти України

17.11.2023 / 17:27
Майже половина росіян (48%) хочуть, щоб російський диктатор володимир путін розпочав переговори про припинення війни проти України, тоді як за продовження агресії підтримало 39% росіян.

Про це з посиланням на опитування компанії "російське поле" повідомляє Bloomberg 16 листопада.

Згідно з дослідженням, майже три чверті заявили, що підтримають путіна, якщо він підпише мирну угоду завтра. Рівень підтримки зупинки війни був настільки високим лише у вересні минулого року, коли росія оголосила мобілізацію. Також у росіян з'явився страх перед майбутнім призовом - 58% заявили, що виступають проти повторної мобілізації.

"Опитування показало, що 48% підтримують мирні переговори, що є найвищим показником з початку війни. Опитування "російське поле" показало, що 39% хочуть продовжувати вторгнення. Компанія проводила телефонне опитування впродовж 21-29 жовтня. Усього вдалося опитати 1611 осіб", - сказано у повідомленні.

Компанія стверджує, що проводить незалежні опитування та моніторить ставлення до війни  у рф з квітня минулого року.

війна
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