Bloomberg: Майже половина росіян хочуть, щоб путін припинив війну проти України

Про це з посиланням на опитування компанії "російське поле" повідомляє Bloomberg 16 листопада.

Згідно з дослідженням, майже три чверті заявили, що підтримають путіна, якщо він підпише мирну угоду завтра. Рівень підтримки зупинки війни був настільки високим лише у вересні минулого року, коли росія оголосила мобілізацію. Також у росіян з'явився страх перед майбутнім призовом - 58% заявили, що виступають проти повторної мобілізації.

"Опитування показало, що 48% підтримують мирні переговори, що є найвищим показником з початку війни. Опитування "російське поле" показало, що 39% хочуть продовжувати вторгнення. Компанія проводила телефонне опитування впродовж 21-29 жовтня. Усього вдалося опитати 1611 осіб", - сказано у повідомленні.

Компанія стверджує, що проводить незалежні опитування та моніторить ставлення до війни у рф з квітня минулого року.