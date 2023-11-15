GRC: москва іще до 24 лютого 2022 готувалася розкрадати українське зерно та влаштувати в Україні голод

Про це пише The Independent, передає УНН.

У звіті зазначається, що коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно націлилися передусім на багаті на зерно райони та інфраструктуру виробництва харчових продуктів.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажі ще в грудні 2021 року Це свідчить про завчасне планування розграбування українських продовольчих ресурсів "у безпрецедентних масштабах".

росія почала захоплювати українські фермерські господарства менш ніж за тиждень після вторгнення, а на піку вивозила з окупованих територій 12 000 тонн зерна на день.

Правозахисники сподіваються, що зібрані дані приведуть до судового переслідування Путіна за воєнний злочин у вигляді голоду як методу ведення війни.

"Дуже ймовірно, що росію визнають винною, і якщо це так, то путін може отримати ще один ордер на арешт МКС разом із тим, який був виданий у березні цього року за незаконну депортацію дітей з окупованих українських територій", - заявила Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance,

"росія заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання сільськогосподарських товарів у рамках підступного плану. москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни", – зазначила вона.

Ринкова вартість зерна, викраденого з України, оцінюється в 1 млрд доларів на рік. Кілька приватних українських зернових компаній були примусово включені до складу російського державного оператора, повідомляє GRC.

На супутникових знімках, наданих GRC видно вантажівки-зерновози на складі в Мелітополі в Запорізькій області з номерними знаками, зареєстрованими в окупованому Криму. На інших знімках видно вагони з написом "зерно", що від'їжджають із залізничної станції Бердянськ у Запоріжжі.

Юсуф Саїд Хан, старший юрист GRC, назвав "безпрецедентним у сучасній історії" те, що росія перетворила на зброю зернову галузь України.

Окрім впливу на громадян України, російське вторгнення вплинуло на мільйони людей по всьому світу, посиливши глобальну продовольчу безпеку – до війни Україна була найбільшим у світі виробником пшениці.