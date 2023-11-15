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Bloomberg: Шольц навряд чи погодиться продати Ердогану винищувачі Typhoon

17.11.2023 / 11:14
Німецький канцлер Олаф Шольц навряд чи погодиться на запит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами анонімних джерел видання, Ердоган, ймовірно, попросить канцлера на зустрічі в Берліні 17 листопада зняти заборону на продаж винищувачів, необхідних йому для оновлення застарілих військово-повітряних сил.

За попередніми даними, турецький президент попросить щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon з можливістю подвоїти цю кількість.

Джерела додали, що Туреччина прагне укласти угоду у відповідь на придбання Грецією винищувачів Rafale.

Однак через напруженість у відносинах між країнами, що за даними видання, зростає через низку питань, Шольц навряд чи погодиться на запит глави Туреччини.

Німецькі чиновники зазначили, що Шольц не дасть згоди, через дипломатичну напруженість між союзниками в НАТО на чолі зі США і Туреччиною. Зокрема через придбання країною систем ППО у Росії, її військову кампанію проти курдських сил в Сирії й затримку з ратифікацією членства Швеції в НАТО.

Eurofighter Typhoon - це дводвигуновий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його конструкція дозволяє значно підвищити маневровість літака на великих кутах атаки та під час польоту з надзвуковою швидкістю.

Такі літаки можуть застосовувати бомби Paveway IV та EGBU-16. Ця високоточна зброя має канал для супутникового наведення на додачу до наведення по лазерному променю. Він також може можливість вражати високоточними бомбами по декілька наземних цілей за один захід.

Bloomberg, Шольц, Ердоган, Eurofighter Typhoon
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