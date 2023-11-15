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ЄК: У Брюсселі шкодують, що не вдалося знайти рішення для припинення блокування українсько-польського кордону

17.11.2023 / 09:10
У Брюсселі шкодують, що досі не вдалося знайти рішення для припинення протестів польських далекобійників, які блокують на кордоні вантажівки з України.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Адальберт Янц.

"Комісія шкодує, що тристоронні переговори за участю представників польського та українського урядів і протестувальників виявилися безрезультатними", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Він повідомив, що напередодні на місце маніфестації на пропускному прикордонному пункті виїжджала високопоставлена делегація ЄК на чолі з генеральним директором гендиректорату з транспорту.

"Ідея була в тому, щоб обговорити питання з представниками уряду і протестувальниками. Візит дозволив нам на місці зрозуміти й оцінити повною мірою наслідки цієї маніфестації. Дуже довгі черги стоять на кордоні. Для водіїв вантажівок там складні умови. І ми дуже добре розуміємо економічні наслідки того, що відбувається", - продовжив представник ЄК.

За його словами, у Брюсселі розраховують, що польська та українська влада продовжать дискусії і дійдуть результату.

Польські перевізники з 6 листопада протестують на трьох КПП на кордоні з Україною, вимагаючи від влади обмежити конкуренцію з боку українських компаній, відновивши систему дозволів для українського комерційного вантажного транспорту.

Відповідаючи на відповідне запитання, прессекретар ЄК пояснив: "Ми завжди чітко заявляли і повторюємо, що жодна нова система квот і дозволів для великовантажного транспорту неможлива з юридичної точки зору. Це не відповідало б угоді щодо вантажного транспорту між Європейським Союзом та Україною. Ця угода була укладена за схвалення держав-членів ЄС".

Це означає, додав він, що влада держав-членів і України має гарантувати дотримання положень угоди, а в разі виникнення проблем шукати практичні рішення шляхом діалогу.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що протестувальники на КПП у Дорогуську, у Гребенному (обидва в Люблінському воєводстві) і в Корчовій (Підкарпатське воєводство) висувають владі кілька вимог, основна з яких - обмеження несправедливої конкуренції з боку українських перевізників.

"Зустріч між представниками польської, української та ЄСівської сторін, на якій обговорювали протест, жодних задовільних результатів не принесла", - цитували ЗМІ слова одного з організаторів протестів Рафала Меклера.

Єврокомісія, Янц
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