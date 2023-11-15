О'Брайєн: США не надаватимуть військову та іншу допомогу Азербайджану

Про це, як пише "Європейська правда", заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн на слуханнях у Комітеті в закордонних справах, його цитує APA.

"Ми чітко заявили, що після подій 19 вересня (коли Азербайджан розпочав військову операцію з повернення під свій контроль Нагірного Карабаху. – Ред.) нічого не буде як зазвичай з Азербайджаном, поки ми не побачимо прогресу на шляху до миру. Саме тому ми скасували кілька зустрічей на високому рівні, засудили дії", – сказав О'Брайєн.

Він зазначив, що США не будуть продовжувати призупинення 907-ї поправки, яка забороняє пряму допомогу Азербайджану, "якщо не буде досягнуто прогресу в азербайджано-вірменських мирних переговорах".

При цьому О'Брайєн додав, що ця американська допомога має значення як для Азербайджану, так і для США.

О'Брайєн підкреслив, що США продовжують свою діяльність у напрямку мирної угоди. За його словами, наступні кілька тижнів будуть вирішальними у висловленні добрих намірів сторін.

Дипломат додав, що після 19 вересня відбулися 13 візитів на високому рівні до Баку та Єревана. Він повідомив, що Держдепартамент також працює з турецькими колегами щодо мирного процесу.

Поправка 907 Закону США "Про підтримку свободи" забороняє будь-яку пряму допомогу Сполучених Штатів азербайджанському уряду. Закон активно лобіювався вірменською громадою США і був прийнятий у відповідь на блокаду Азербайджаном Вірменії під час Першої нагірно-карабаської війни між двома країнами.

24 жовтня 2001 року Сенат ухвалив зміни до закону, які надали президенту можливість відмовлятися від застосування поправки 907, що й було зроблено.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.