ЦАХАЛ підірвала будівлю парламенту ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel у середу, 15 листопада.

Війська ізраїльської армії захопили будівлю парламенту ХАМАС. Відео знищення поширили в соцмережах. Будівлю парламенту у Газі називають "символом влади" ХАМАС. Видання зазначає, що ЦАХАЛ продовжує просуватися та відтісняти терористів.