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Президент Латвії: ЄС має знову довести, путін помиляється, розраховуючи на вразливість європейської демократії

16.11.2023 / 10:12
Зараз Європейський Союз має знову довести, що путін помиляється, розраховуючи на вразливість європейської демократії.

Про це у Брюсселі під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«путін дійсно переконаний, що демократія слабка, тому що ми маємо вибори, багато обговорень та політичних дебатів... Він розраховує, що диктатурою керувати легше, ніж демократією. Але він помиляється. Історія демонструє, що навіть попри дебати та непрості процеси в ухваленні рішень, демократія є набагато більш стійкою, ніж про неї інколи думають… Ми здивували путіна, ми здивували світ та самих українців, якими об’єднаними ми можемо бути», - сказав Рінкевичс.

Він зауважив, що ЄС має реалізовувати довгострокову програму з підтримки України. Після початку російської агресії звучали різні оцінки, скільки триватиме ця війна – три дні, тижні, кілька місяців. Зараз, за словами латвійського лідера, очевидно, що війна триватиме ще певний час.

«Це має визначати політику й стратегію не лише у Європейському Союзі, а також в ширшому сенсі – в НАТО та в коаліції країн, які підтримують Україну. Це вимагає більшого фінансування для України та її перспектив в ЄС, розвитку європейської оборонної промисловості та оборонних спроможностей. На що б Путін не розраховував, ми маємо довести, що він помиляється», - наголосив президент Латвії.

Він подякував Європарламенту за потужну підтримку України, за зусилля із стримування російської агресії та за роботу з країнами-членами із запровадження режиму санкцій проти країни-агресора.

Мецола, Рінкевичс
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