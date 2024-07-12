Роберта Мецола стала новою президенткою Європарламенту

Загалом проголосувало 623 європарламентарів, з них 562 голоси віддали за Роберту Мецолу, а 61 голос – за Ірене Монтеро. Тепер Мецола виконуватиме обов’язки голови Європарламенту наступні два з половиною роки. Наступне голосування відбудеться у січні 2027 року.

Відомо, що на посаду президента ЄП було дві кандидатури: Роберта Мецола та Ірене Монтеро.

Зауважимо, що з 18 січня 2022 Європарламент очолювала Роберта Мецола.

Під час виступу у Європарламенті першою слово взяла Роберта Мецола. Вона звернулася до депутатів і попросила підтримати її.

«Я тут, щоб попросити вашої довіри і вашого голосу, щоб дозволити нам продовжувати працювати разом упродовж наступних двох з половиною років», – зазначила вона.

Вона також згадала Україну. За її словами, Європа має продовжувати підтримку Києва в боротьбі проти російської агресії.

Ірене Монтеро – іспанський політик від партії Подемос і коаліції Унідос-Подемос. У своїй промові в Європарламенті вона порушила питання про робочі місця в Євросоюзі, про зростання цін на електроенергію та продукти харчування. Вона також згадала війну в Україні, назвавши президента рф володимира путіна воєнним злочинцем.