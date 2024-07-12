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МО Британії: У разі мобілізації росія планує не випускати потенційних призовників з країни

17.07.2024 / 17:27
Уряд російської федерації розробляє систему запобігання виїзду з країни мобілізованих і потенційних призовників у російську армію.

росія щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тис. осіб для проходження року обов'язкової військової служби, повідомило Міністерство оборони Великої Британії у свіжому звіті в X від 16 липня.

"11 липня стало відомо, що уряд країни-агресорки впроваджує так звану систему обміну інформацією між міністерством оборони і фсб для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби, щоб не допустити їх втечі з країни. Система має бути повністю функціональною до осені 2024 року", - зазначається у зведенні британської розвідки.

Сотні тисяч жителів росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році.

"Вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло і на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації", - зазначають у Міноборони Великої Британії.

МО Британії
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