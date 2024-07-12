Речник ЄК: Ми хочемо показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Орбана

Про це на брифінгу у вівторок, 16 липня, сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, повідомляє "Європейська правда".

За словами де Кеерсмакера, своїм демаршем Єврокомісія прагне надіслати два сигнали. Перший має на меті підкреслити, що ми "залишаємося повністю відданими конструктивній співпраці з усіма інституціями Європейського Союзу і з державами-членами".

"Це справді так. Це одна з причин, чому, наприклад, Комісія буде представлена на політичному рівні на офіційних засіданнях Ради", – додав він.

Водночас, додав представник Єврокомісії, вона хоче висловити "несхвалення неузгодженими поїздками прем'єр-міністра Орбана до третіх країн з питань, зокрема, війни в Україні, які справді зашкодили незамінному іміджу єдності з Європейським Союзом".

"І на знак незгоди було зроблено цей символічний жест", – підсумував де Кеерсмакер.