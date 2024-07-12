Дипломат: Угорщина не повинна зловживати своєю роллю головуючої в Раді ЄС

Про це Єгер сказав у інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Диломат зауважив, що Угорщина не повинна зловживати своєю роллю головуючої в Раді ЄС.

"Я вважаю, якщо належиш до клубу, повинен грати за правилами. Те, що зробив угорський прем'єр-міністр, не відповідає цим правилам", – заявив Мартін Єгер.

Головуюча в Раді ЄС країна, зазначив він, не говорить від імені Європейського Союзу і не має мандату діяти за кордоном від його імені.

"Це означає, що або виникли непорозуміння, або, можливо, це було спровоковано навмисно", – додав Єгер.

Він також назвав неправильним скасування візиту угорського очільника МЗС до Німеччини. "Такого не повинно відбуватися між друзями й партнерами", – зауважив дипломат.