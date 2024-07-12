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Представники НАТО відзначили інноваційний підхід під час розроблення української бойової системи DELTA

15.07.2024 / 09:10
Українська бойова система DELTA дістала високу оцінку Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віцеадмірала Джеффрі В. Хьюза, повідомляє Міноборони України.

Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення сумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід під час розроблення бойової системи DELTA, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю.

"DELTA довела, що може обмінюватися інформацією між різними державами-союзниками НАТО. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, що генерує дієві рішення для ефективного ведення війни", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко.

НАТО, Міноборони
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