Представники НАТО відзначили інноваційний підхід під час розроблення української бойової системи DELTA

Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення сумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід під час розроблення бойової системи DELTA, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю.

"DELTA довела, що може обмінюватися інформацією між різними державами-союзниками НАТО. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, що генерує дієві рішення для ефективного ведення війни", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко.