Вірменія вперше з 2009 року не братиме участі у саміті ОДКБ

Про це повідомила пресслужба вірменського уряду, пише "Радіо Свобода".

Пашинян "висловив сподівання, що колеги з ОДКБ з розумінням поставляться до цього рішення".

Таким чином Вірменія вперше з 2009 року не візьме участь у саміті ОДКБ.

російські ЗМІ з посиланням на речника президента рф дмитра пєскова написали, що у кремлі не знали про рішення Пашиняна пропустити зустріч.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії заявив, що Єреван переглянув відносини з іншими країнами та шукає нових партнерів у сфері безпеки через дії рф.

Пашинян заявив, що москва не змогла виконати союзницькі зобов'язання перед Вірменією у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Також Вірменія оголосила, що її війська не братимуть участі у військових маневрах ОДКБ.