Войти | Зарегистрироваться
07:53

четверг,
16 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Угорщини узгодила з росатомом графік будівництва атомної електростанції Пакш-2

15.11.2023 / 15:23
14 листопада влада Угорщини узгодила з російською державною корпорацією росатом графік будівництва атомної електростанції Пакш-2, яку планують будувати в Угорщині за кошти російського кредиту.

Як повідомляє Deutsche Welle, угоду підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і керівник росатома олексій ліхачов.

"Тепер можна з упевненістю стверджувати, що два нові блоки будуть запущені в експлуатацію на початку 2030-х років", - заявив Сіярто.

Сіярто додав, що в серпні вже розпочалася стадія безпосереднього будівництва за проєктом росатома, зокрема спорудження котлованів під п'ятий та шостий енергоблоки.

АЕС у місті Пакш побудована в 1980-ті роки і працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії для споживачів Угорщини.

У 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з путіним про будівництво нових енергоблоків, і москва надала Будапешту кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриє понад 80% витрат на будівництво.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Угорщина не змінила своїх планів щодо добудови АЕС, а також продовжує купувати в росії природний газ і трубопровідну нафту.

Угорщина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 ноября
14 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.