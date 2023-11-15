Угорщини узгодила з росатомом графік будівництва атомної електростанції Пакш-2

Як повідомляє Deutsche Welle, угоду підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і керівник росатома олексій ліхачов.

"Тепер можна з упевненістю стверджувати, що два нові блоки будуть запущені в експлуатацію на початку 2030-х років", - заявив Сіярто.

Сіярто додав, що в серпні вже розпочалася стадія безпосереднього будівництва за проєктом росатома, зокрема спорудження котлованів під п'ятий та шостий енергоблоки.

АЕС у місті Пакш побудована в 1980-ті роки і працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії для споживачів Угорщини.

У 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з путіним про будівництво нових енергоблоків, і москва надала Будапешту кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриє понад 80% витрат на будівництво.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Угорщина не змінила своїх планів щодо добудови АЕС, а також продовжує купувати в росії природний газ і трубопровідну нафту.