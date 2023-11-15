Фінляндія може закрити прикордонні переходи з рф

Про це заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Вона заявила, що ситуація зі збільшенням кількості випадків нелегальної міграції обговорювалася з російською владою, але це не привело до бажаного результату. Виїзд із росії до Фінляндії дозволено за відсутності документів.

"Тож ідеться про нелегальну імміграцію", - каже Рантанен.

Міністерство внутрішніх справ починає готувати пропозиції уряду щодо врегулювання ситуації. Ситуацію сьогодні обговорювали між президентом і міністрами, відповідальними за зовнішню політику уряду та політику безпеки.

"Настав час вживати заходів", - наголосила глава МВС.

Нагадаємо, уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.