Войти | Зарегистрироваться
09:14

вторник,
03 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Прем’єр-міністр Вірменії: Ми заморозили участь в ОДКБ на всіх рівнях

02.09.2024 / 14:21
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян каже, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".

Його заяву наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, як зазначив вірменський прем’єр, "на цьому етапі ми вважаємо це рішення достатнім".

Пашинян також порушивши питання про те, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Можуть бути дискусії...Я поважаю всі точки зору, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей час ми не бачимо необхідності ухвалювати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо необхідності ухвалювати інше рішення наступного моменту", – сказав він.

Останнім часом з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся.

Пашинян, Вірменія, ОДКБ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 сентября
2 сентября
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.