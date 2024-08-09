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Офіційно росія не зверталася до ОДКБ за допомогою через події у Курській області, - ЗМІ

15.08.2024 / 13:19
росія начебто офіційно не зверталася за допомогою до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) через ситуацію у Курській області.

Про це пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.

"Офіційних переговорів та зустрічей для обговорення ситуації у прикордонних областях росії не було", - йдеться у відповіді Секретаріату ОДКБ на запит казахської служби Радіо Свобода.

"Згідно з процедурою, прийнятою в ОДКБ, держава-член об’єднання, у якої виникла потреба у військовій допомозі, має офіційно звернутися до Організації. Такого звернення з боку рф у зв’язку із ситуацією в Курській області на цей час не було", – йдеться у відповіді Секретаріату ОДКБ.

У відповіді організації зі штаб-квартирою у Москві входження ЗСУ до Курської області названо начебто "новим етапом ескалації військового конфлікту у зоні відповідальності ОДКБ".

"Наша аналітична служба працює у цілодобовому режимі. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації і діятимемо строго відповідно до Статуту Організації", – йдеться у відповіді Секретаріату.

Українська армія, за даними російської сторони, увійшла на територію Курської області росії 6 серпня. Відтоді у регіоні тривають бої. Влада Курської, Брянської і Бєлгородської областей Росії запровадила режим контртерористичної операції на території регіонів.

росія, ОДКБ
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