У вересні Військовий комітет НАТО обговорить створення програми зі сприяння безпеці й навчанню для України

Про це йдеться у пресрелізі НАТО, передає Укрінформ.

«Найвищий військовий орган НАТО - Військовий комітет, збереться з 13 по 15 вересня 2024 року в Празі, Чеська Республіка. Під час особистої зустрічі начальники Генеральних штабів обговорять розвиток військової стратегії в Альянсі. Президент Чехії Петр Павел приєднається до відкриття конференції Військового комітету», - заявили в НАТО.

Зазначається, що під час першої сесії начальники генеральних штабів НАТО обговорять виконання рішень, прийнятих главами держав і урядів Альянсу на Вашингтонському саміті в липні 2024 року.

«У той час як Альянс відзначає свою 75-ту річницю, лідери НАТО вживають серйозних заходів для подальшого посилення стримування та оборони, зміцнення довгострокової підтримки України та поглиблення глобального партнерства», - додали в НАТО.

У рамках пакету підтримки України НАТО на другій сесії також обговорюватиметься створення програми НАТО зі сприяння безпеці й навчанню для України (NSATU).

Під час третьої сесії, зокрема, обговорять запуск Спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) - важливого стовпа практичної співпраці, щоб визначити та застосувати уроки війни росії проти України та підвищити оперативну сумісність України з НАТО.

Військовий комітет збирається на сесію начальників Генштабів країн Альянсу двічі на рік у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і раз на рік на конференцію, яку проводить держава-член Альянсу.