МЗС Латвії: Імперіалістичні амбіції рф переживуть путіна

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

"Європі доведеться мати справу з небезпечною росією на довгий час, а імперіалістичні амбіції рф переживуть путіна", - вважає Каріньш.

"З точки зору НАТО, нам ще довго доведеться мати справу із проблемною Росією, небезпечною РФ", - попередив латвійський міністр.

"Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни зрештою закінчуються - ми все одно матимемо проблему в рф, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням путіна", - зазначив Каріньш.

На його думку, смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії минулого місяця та фіктивні президентські вибори у рф цими вихідними лише підкреслюють цей суворий факт.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що в рф є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", – каже Каріньш.

На думку міністра, саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО сильної та прозорої політики стримування.

Каріньш, який раніше висловлював зацікавленість у тому, щоб стати наступним генеральним секретарем НАТО, зазначив, що якщо москва "чітко побачить, що ми маємо, на що ми здатні та як ми готові це використати", то "російські імперіалістичні амбіції просто більше не матимуть можливості націлитися на Захід".

"Немає жодного уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними", - сказав він. Але "якщо рф вторгнеться в одну з балтійських країн, рф вторгнеться в НАТО".

Альянс, за його словами, захищатиме територію НАТО "з першого квадратного сантиметра". Міністр при цьому вважає, що США залишаться залученими до НАТО незалежно від результатів виборів у листопаді цього року.

Також глава МЗС Латвії відкинув голоси, які закликають Україну до початку переговорів із москвою.

"росія довела, що використовує мир, щоб переозброїтися для нападу", – зазначив він.