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Шольц: Зараз мова йде про те, щоб забезпечити довготривале припинення вогню в Секторі Газа

18.03.2024 / 14:21
Велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті ізраїльської атаки на місто Рафах в Газі зробить регіональний мир "дуже складним".

Про це заявив у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів з королем Йорданії Абдаллою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, це один з головних аргументів, які він висловить на переговорах з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу пізніше в неділю під час своєї поїздки в регіон.

Поспішно організовані переговори відбуваються після того, як Ізраїль у п'ятницю схвалив план наступу на місто на південному краю зруйнованого палестинського анклаву, де після п'яти місяців війни знайшли притулок більше половини з 2,3 мільйона його мешканців.

"Зараз мова йде про те, щоб забезпечити довготривале припинення вогню", – сказав Шольц після переговорів з Абдаллою в його приватній резиденції в йорданському порту Акаба на Червоному морі.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він чинити тиск на Нетаньягу, щоб зупинити такий наступ, Шольц сказав, що "абсолютно ясно, що ми повинні зробити все, щоб ситуація не стала гіршою, ніж вона вже є".

"Ізраїль має повне право захищати себе... В той же час, не може бути так, щоб ті, хто втік до Рафаха, опинилися під прямою загрозою від будь-яких військових дій і операцій, які там проводяться", – сказав Шольц.

Ізраїль заявляє, що Рафах є одним з останніх оплотів ХАМАС, який він пообіцяв ліквідувати, і що мешканці будуть евакуйовані.

Шольц не відповів прямо на питання про те, чи буде Німеччина реагувати на широкомасштабний наступ на Рафах, наприклад, шляхом обмеження експорту німецької зброї до Ізраїлю.

Шольц
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