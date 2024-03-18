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Естонія: путін намагається збільшити градус занепокоєння у західному світі

18.03.2024 / 18:30
російський диктатор володимир путін намагається збільшити градус занепокоєння у західному світі, проте насправді він боїться воювати з державами у складі НАТО.

Так вважає прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

«Він загрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, він посилює ці страхи. Коли ми боїмося, ми починаємо стримувати свої дії, саме цього путін хоче досягнути», – розповіла політик.

Каллас наголосила, що країни Північноатлантичного блоку теж мають задуматися, що саме лякає кремлівського диктатора – він безперечно боїться війни з НАТО, і дуже не хоче її.

«Зрозуміло, і ми її не хочемо», – резюмувала голова естонського уряду.

Служба зовнішньої розвідки Естонії має дані, що росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Керівник розвідувальної служби Каупо Росін заявив, що така оцінка ґрунтується на планах росії подвоїти кількість військ, розміщених уздовж її кордону з Фінляндією та країнами Балтії – Естонією, Литвою та Латвією, які є членами НАТО.

Каллас, Естонія
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