Сенатор Грем: президентські вибори в рф не є легітимними

"Перше, що стосується виборів путіна, - вони не легітимні. Він не є легітимним президентом. Він очолює терористичну державу. Тому моєю відповіддю на його обрання буде внесення законопроєкту, коли я повернуся до Вашингтона, що оголошує росію державою, яка спонсорує тероризм за американськими законами, тому що це так і є", - сказав Грем на брифінгу в Києві в понеділок.

Також сенатор додав, що йому "шкода російський народ, який змушений жити в путінській державі".

Він наголосив, що вважає вибори, які відбулися в рф, фікцією, а путін - "військовий злочинець, а не легітимний лідер".

"І я закликаю адміністрацію Байдена підтримати занесення росії до списку держав, що спонсорують тероризм за американським законодавством", - зазначив Грем.

Крім цього, він зазначив слабкість санкцій і те, що економіка росії занадто сильна.

"Нам потрібно подвоїти зусилля з боротьби з її економічними активами. Так, якщо росію буде віднесено до категорії держави, що спонсорує тероризм, вторинні санкції стануть більш значущими. І такі країни, як Індія, Китай та інші, які ведуть бізнес з рф, будуть робити це на свій страх і ризик", - сказав Грем.