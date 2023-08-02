Сенатор США закликав рф вивести війська з України і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті

Про це Грем написав у Twitter.

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це був би напад на сам НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", – наголосив Грем.

За його словами, "час протверезіти, усвідомити", що російське варварське вторгнення в Україну не спрацює. Він закликав рф вивести війська і "врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".