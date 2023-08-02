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Сенатор США закликав рф вивести війська з України і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті

02.08.2023 / 12:16
Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки країни-агресорки росії дмитра медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України.

Про це Грем написав у Twitter.

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це був би напад на сам НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", – наголосив Грем.

За його словами, "час протверезіти, усвідомити", що російське варварське вторгнення в Україну не спрацює. Він закликав рф вивести війська і "врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".

НАТО, Грем
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