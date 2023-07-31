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Молдова вийшла з угоди про партнерство з російськими спецслужбами

01.08.2023 / 14:21
Служба безпеки та інформації Молдови (СІБ) в понеділок оголосила про розірвання двох угод про партнерство з російськими спецслужбами – федеральною службою безпеки та службою зовнішньої розвідки.

Про це молдовська спецслужба повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Рішення про розірвання угод про партнерство Служба безпеки та інформації Молдови ухвалила після "проведення необхідних юридичних процедур", офіційно повідомивши про них російські органи.

У молдовській спецслужбі підкреслили, що вже припинили відносини зі спецслужбами росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, тому розірвані угоди "не мають практичного застосування і є фактично нефункціональними".

"Невідповідність і дисонанс положень цих угод національним інтересам і національній безпеці Республіки Молдова є причиною ініційованого Службою безпеки та інформації процесу денонсації", – підкреслено в повідомленні.

Також молдовська СІБ звертає увагу, що положення згаданих угод росія використовувала "для виправдання присутності представників російських спецслужб у регіоні лівобережжя Дністра Республіки Молдова".

"Таким чином, з денонсацією цих угод такі "аргументи" російською федерацією бути висунуті не можуть", – підкреслюють у відомстві й додають, що не підтримують відносин зі спецслужбами інших країн, що діють на підрив ситуації в Молдові.

фсб, Молдова
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