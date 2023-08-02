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Массралі: Ми бачили повідомлення про те, що у московському регіоні літали дрони

02.08.2023 / 14:21
У ЄС прокоментували нещодавні атаки дронів у російській столиці москві, зазначивши, що не довіряють російським заявам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

"Ми бачили повідомлення про те, що у московському регіоні літали дрони. Ми не знаємо походження, обставин чи інших деталей, і будь-які заяви росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки росія активно маніпулює будь-якою інформацією. росія не повинна використовувати це як привід для подальшої ескалації через триваючі незаконні та варварські напади на Україну та її народ", – підкреслила вона.

Массралі додала, що ЄС засуджує загарбницьку війну росії проти України та залишається непохитним у своїй підтримці незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна має повне право захищатися від російської агресії, право на самооборону. Зброя від ЄС може використовуватися лише для захисту територіальної цілісності  і суверенітету України. Ми встановили суворий механізм для забезпечення того, щоб обладнання, надане ЄС, перебувало під виключною відповідальністю та під контролем Збройних сил України виключно з метою самооборони", – наголосила вона.

Массралі
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