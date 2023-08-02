Липень 2023 року може бути найспекотнішим місяцем за останні 120 000 років на планеті

Про це пише Travel Tomorrow.

Зазначається, що величезні регіони в Північній Америці, Європі та Азії борються з жахливими температурами, а світовий океан нагрівається до безпрецедентних рівнів.

Два глобальні кліматичні органи, Служба змін клімату Коперник (C3S) Європейського Союзу та Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосили, що надзвичайна спека цього місяця б’є рекорди.

"Підвищення температури в липні сталося після інших тривожних кліматичних явищ на початку року. Червень був оголошений найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, а 6 липня стало найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався. Середня глобальна температура навколо поверхні Землі тимчасово перевищила ключову межу в 1,5˚C", - йдеться у повідомленні.

Директорка групи аналізу клімату Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Расселла Воса зазначила, що за перші 23 дні середня температура повітря підскочила до 16,95˚C, значно перевищивши попередній рекорд у 16,63˚C, встановлений у липні 2019 року.

Згідно зі звітом, така тенденція узгоджується з глобальним консенсусом про те, що кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, негативно впливають на планету.

"Майже кожен місяць цього року був у п’ятірці найспекотніших за всю історію спостережень. Це найспекотніші температури в історії людства", - сказала заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

Кліматичні дані, отримані науковцями з кілець дерев, коралових рифів і кернів глибоководних відкладень ще більше підтверджують це твердження.

"Дані з цих природних "архівів" також дають цінну інформацію про кліматичну історію нашої планети. Ми можемо припустити, що Земля не відчувала такого тепла приблизно 120 000 років", - пише видання.