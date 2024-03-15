МЗС Канади: росії не вдасться обдурити світову спільноту спробами легітимізації незаконної анексії території України

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади в соцмережі Х.

“путін розширив президентські вибори у росії на тимчасово окуповані території України, намагаючись легітимізувати свою спробу анексії та консолідації захоплених силою регіонів. <...> Світ не вдалося обдурити. Ми продовжимо підтримувати Україну до її перемоги”, - заявили в канадському МЗС.

У відомстві додали, що російські псевдовибори на окупованих територіях України - “це ще один безпосередній наступ на суверенітет, територіальну цілісність й незалежність України, що суперечить міжнародному праву, в тому числі Статуту ООН”.