Фінляндія: Західні країни не повинні бути повністю проти ідеї відправки військ в Україну

"Важливо, щоб ми не відкидали все на довгострокову перспективу, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація", - сказав Валтонен.

Водночас вона наголосила, що "позиція Фінляндії зрозуміла: ми зараз не посилаємо жодних військ і не хочемо це обговорювати".

Зазначається, що висловлювання глави МЗС Фінляндії стосувалося довгострокового гіпотетичного вибору. Але в міру того, як війна затягується, європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою загрозою з боку рф, можливо, захочуть розглянути цей варіант більш серйозно.