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росія планує створити у космосі ядерну енергетичну установку

15.03.2024 / 15:23
Країна-агреесор росія дійсно планує створити у космосі ядерну енергетичну установку.

Про це сказав президент рф володимир путін на нараді з урядовцями у четвер, 14 березня.

"Ви зараз згадали про деякі напрямки, в яких у нас є хороші компетенції і, більше того, навіть є такі заділи, якими ми можемо пишатися, на які ми можемо розраховувати в майбутньому. Наприклад, ядерна енергетична установка, про яку ви згадали, для роботи у космосі", – заявив він і додав, що цей проєкт "фінансувати треба вчасно".

путін наголосив, що тема ядерної енергетичної установки у космосі – важлива.

"Потрібно їй приділити особливу увагу для того, щоб вона: "а) розвивалася і б) могла б бути використана в майбутньому для вирішення тих завдань, які можуть і повинні вирішуватись за допомогою цих технологій", – зазначи він.

За словами путіна, росії необхідно визначити пріоритети і розвивати "такі компетенції, яких інші країни не мають".

путін
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