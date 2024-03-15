росія планує створити у космосі ядерну енергетичну установку

Про це сказав президент рф володимир путін на нараді з урядовцями у четвер, 14 березня.

"Ви зараз згадали про деякі напрямки, в яких у нас є хороші компетенції і, більше того, навіть є такі заділи, якими ми можемо пишатися, на які ми можемо розраховувати в майбутньому. Наприклад, ядерна енергетична установка, про яку ви згадали, для роботи у космосі", – заявив він і додав, що цей проєкт "фінансувати треба вчасно".

путін наголосив, що тема ядерної енергетичної установки у космосі – важлива.

"Потрібно їй приділити особливу увагу для того, щоб вона: "а) розвивалася і б) могла б бути використана в майбутньому для вирішення тих завдань, які можуть і повинні вирішуватись за допомогою цих технологій", – зазначи він.

За словами путіна, росії необхідно визначити пріоритети і розвивати "такі компетенції, яких інші країни не мають".