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Столтенберг: росія за понад два роки втратила в Україні більш як 350 тисяч військових

15.03.2024 / 14:21
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила більш як 350 тисяч військових.

Таке число він озвучив 14 березня на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек наголосив, що своєю мужністю і творчим підходом "Україна показала, що російських військових можна перемогти".

"росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна путіна вже коштувала росії понад 350 тисяч військових втрат", – додав він, маючи на увазі вбитих і поранених.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.

НАТО, Столтенберг
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