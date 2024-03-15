Столтенберг: росія за понад два роки втратила в Україні більш як 350 тисяч військових

Таке число він озвучив 14 березня на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек наголосив, що своєю мужністю і творчим підходом "Україна показала, що російських військових можна перемогти".

"росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна путіна вже коштувала росії понад 350 тисяч військових втрат", – додав він, маючи на увазі вбитих і поранених.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.