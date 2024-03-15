Джонсон: Підготуємо свій законопроєкт щодо підтримки України, але в суттєво іншому вигляді

Про це повідомляє The Hill.

Так, за словами сенаторів, які брали участь в обговоренні на щорічному виїзному засіданні республіканців у Сенаті, Джонсон повідомив, що Палата представників направить пакет допомоги Україні до Сенату, але запропонував зробити його програмою позики або лізингу, щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення.

Спікер також говорив про включення чогось подібного до закону REPO для українців, який би дозволив конфісковувати російські суверенні активи і вносити кошти від ліквідованого майна до фонду підтримки України, зазначають сенатори.

Видання зазначає, примітно, що Джонсон не сказав, чи включатиме такий пакет допомоги Україні жорсткі реформи у сфері безпеки кордонів, такі як формулювання "Залишайтеся в Мексиці", які можуть зіткнутися з опозицією з боку демократів у Сенаті.

Повідомляється, що Джонсон запропонував сенаторам-республіканцям шлях допомоги Україні наступного дня після того, як на нього тиснув лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, вимагаючи винести ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на розгляд Палати представників.

Джонсон заявив журналістам під час виїзного засідання республіканців Палати представників, що він "працюватиме над пакетом допомоги Україні" і сказав, що не хоче дозволити президенту росії володимиру путіну захопити країну.

"Ніхто не хоче, щоб володимир путін переміг. Я вважаю, що він не зупиниться на Україні ... і піде через всю Європу. На мою думку, там є добро і зло, добро проти зла, і Україна тут є жертвою", – сказав він.

Але він сказав, що республіканці в Палаті представників "опрацьовують всі різні варіанти прямо зараз" і попередив, що що б не прийняла Палата представників, "це може виглядати не зовсім так, як доповнення до закону в Сенаті".