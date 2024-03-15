Войти | Зарегистрироваться
05:58

суббота,
16 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Джонсон: Підготуємо свій законопроєкт щодо підтримки України, але в суттєво іншому вигляді

15.03.2024 / 12:16
Спікер Палати представників США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям у середу, 13 березня, що Палата підготує свій законопроєкт щодо підтримки України, але в суттєво іншому вигляді, аніж схвалений Сенатом.

Про це повідомляє The Hill.

Так, за словами сенаторів, які брали участь в обговоренні на щорічному виїзному засіданні республіканців у Сенаті, Джонсон повідомив, що Палата представників направить пакет допомоги Україні до Сенату, але запропонував зробити його програмою позики або лізингу, щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення.

Спікер також говорив про включення чогось подібного до закону REPO для українців, який би дозволив конфісковувати російські суверенні активи і вносити кошти від ліквідованого майна до фонду підтримки України, зазначають сенатори.

Видання зазначає, примітно, що Джонсон не сказав, чи включатиме такий пакет допомоги Україні жорсткі реформи у сфері безпеки кордонів, такі як формулювання "Залишайтеся в Мексиці", які можуть зіткнутися з опозицією з боку демократів у Сенаті.

Повідомляється, що Джонсон запропонував сенаторам-республіканцям шлях допомоги Україні наступного дня після того, як на нього тиснув лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, вимагаючи винести ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на розгляд Палати представників.

Джонсон заявив журналістам під час виїзного засідання республіканців Палати представників, що він "працюватиме над пакетом допомоги Україні" і сказав, що не хоче дозволити президенту росії володимиру путіну захопити країну.

"Ніхто не хоче, щоб володимир путін переміг. Я вважаю, що він не зупиниться на Україні ... і піде через всю Європу. На мою думку, там є добро і зло, добро проти зла, і Україна тут є жертвою", – сказав він.

Але він сказав, що республіканці в Палаті представників "опрацьовують всі різні варіанти прямо зараз" і попередив, що що б не прийняла Палата представників, "це може виглядати не зовсім так, як доповнення до закону в Сенаті".

Джонсон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 марта
14 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.