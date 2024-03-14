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Reuters: рф має найбільший у світі запас ядерних боєголовок

14.03.2024 / 15:23
російська федерація має найбільший у світі запас ядерних боєголовок - близько 5580 одиниць.

Про це повідомляє Reuters.

Серед них, зокрема:

  • 1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;
  • 4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких:

  • близько 870 на балістичних ракетах наземного базування;
  • близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів;
  • можливо, 200 на базах важких бомбардувальників.

Під час холодної війни Радянський союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок - близько 40 тисяч, а Сполучені Штати Америки (США) - близько 30 тисяч.

Відповідно до ядерної доктрини росії до 2020 року, країна-терорист може застосувати ядерну зброю:

  • у відповідь на напад на країну із застосування ядерної зброї, чи іншої зброї масового знищення;
  • у разі застосування звичайної зброї проти росії, "коли саме існування держави буде поставлено під загрозу".

Федерація американських вчених зазначає, що "хоча ядерні заяви і погрозлива риторика росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, крім поточної модернізації".

За словами глави кремля володимира путіна, росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування.

російський диктатор є остаточною особою, яке приймає рішення щодо застосування ядерної зброї. Так звана "ядерна валіза" завжди знаходиться при ньому. Згідно з кадрами одного з російських телеканалів, "валіза" має безліч кнопок. У розділі під назвою "команда" є дві кнопки: "запуск" та "скасування". Валіза активується спеціальною флешкартою.

ядерна зброя
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