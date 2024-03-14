Reuters: рф має найбільший у світі запас ядерних боєголовок

Про це повідомляє Reuters.

Серед них, зокрема:

1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких:

близько 870 на балістичних ракетах наземного базування;

близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів;

можливо, 200 на базах важких бомбардувальників.

Під час холодної війни Радянський союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок - близько 40 тисяч, а Сполучені Штати Америки (США) - близько 30 тисяч.

Відповідно до ядерної доктрини росії до 2020 року, країна-терорист може застосувати ядерну зброю:

у відповідь на напад на країну із застосування ядерної зброї, чи іншої зброї масового знищення;

у разі застосування звичайної зброї проти росії, "коли саме існування держави буде поставлено під загрозу".

Федерація американських вчених зазначає, що "хоча ядерні заяви і погрозлива риторика росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, крім поточної модернізації".

За словами глави кремля володимира путіна, росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування.

російський диктатор є остаточною особою, яке приймає рішення щодо застосування ядерної зброї. Так звана "ядерна валіза" завжди знаходиться при ньому. Згідно з кадрами одного з російських телеканалів, "валіза" має безліч кнопок. У розділі під назвою "команда" є дві кнопки: "запуск" та "скасування". Валіза активується спеціальною флешкартою.