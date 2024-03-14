Науседа: Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Я привітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні", - заявив Науседа.

За його словами, страх перед можливою реакцією кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні.

Також Науседа наголосив, що якщо спиратися на реакцію диктатора володимира путіна, то країни Заходу ніколи не ухвалять рішення.

"І саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми повинні перестати проводити для себе червоні лінії", - сказав президент Литви.

Науседа вважає, що проводячи червоні лінії, західні країни лише допомагають путіну, який починає думати, що вони передбачувані і що він може ними маніпулювати.

Науседа також попередив, що Європа не уникне ширшої війни, пасивно спостерігаючи за кровопролиттям біля свого порога, оскільки ані Україна, ані країни Балтії, ані Польща не задовольнять територіальні амбіції росії.

У своєму виступі на відкритті Паризького форуму з оборони і стратегії Науседа заявив, що було б "фундаментальною помилкою" вважати, що путінську росію можна утихомирити шляхом поступки територій.