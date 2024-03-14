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Bloomberg: Атаки українських безпілотників призвели до зупинки роботи трьох російських НПЗ

14.03.2024 / 10:12
Останні атаки українських безпілотників призвели до зупинки роботи трьох нафтопереробних заводів на території рф, що становить 12% її нафтопереробних потужностей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Три об’єкти, які впродовж останніх двох днів атакували українські безпілотники, забезпечували близько 12% нафтопереробних потужностей рф", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, інформагентство уточнює, що нафтопереробний завод в Рязані, приблизно за 200 кілометрів від москви, один із тих, по котрих було завдано ударів, давав 17,1 мільйона тонн нафтопродуктів на рік, або близько 340 000 барелів на день. Окрім того, рязанський НПЗ був основним постачальником моторного палива для столичних регіонів рф.

Bloomberg, НПЗ
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