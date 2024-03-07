У Європарламенті проголосували за посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій

Про це повідомляє "Європейська правда".

За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати Європарламенту, проти були 45, ще 27 – утримались.

Відповідна директива передбачає загальне визначення порушень санкцій Євросоюзу – наприклад незамороження активів підсанкційних у ЄС осіб, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї тощо.

Документ також визначає, чим є обхід санкцій ЄС – наприклад приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи, – і гарантує, що за це передбачене покарання. Водночас уточнюється, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Порушення та обхід санкцій Європейського Союзу директива пропонує вважати кримінальними злочинами, які будуть каратись штрафами. Для цього суди матимуть "широкий спектр засобів для покарання порушників", повідомили в Європарламенті.

Для набуття чинності директиву ще має схвалити Рада Євросоюзу. Після цього вона набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, а держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.