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Пентагон: Союзники України оголосили про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління

26.05.2023 / 11:15
Союзники та партнери України оголосили на "Рамштайні" про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. В наступні тижні буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Остін окремо подякував Данії і Нідерландам, які очолили коаліцію у сфері навчання українських пілотів. У наступні тижні партнери з Данії, Нідерландів будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме Норвегією, Польщею, Бельгією, Португалією, які були згодні доєднатись.

"Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться і інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримці України. В наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура", - додав міністр оборони США.

Остін
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