Войти | Зарегистрироваться
02:28

суббота,
02 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ВПС США: П’ятнадцятий" Рамштайн" відбудеться 19 вересня

01.09.2023 / 14:21
Нове, п’ятнадцяте засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 вересня у форматі офлайн.

Про це, як пише "Європейська правда", Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів в Європі.

Як зазначили у ВПС США, голова Пентагону Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу 19 вересня у форматі офлайн.

У повідомленні йдеться, що учасники засідання обговорять "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню росії.

Рамштайн, Остін, ВПС США
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 сентября
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.