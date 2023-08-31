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Орбан: Повернення Криму, який анексувала росія ще у 2014 році, “цілком нереалістичне”

31.08.2023 / 18:30
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід має укласти угоду з президентом росії володимиром путіним про нову архітектуру безпеки України, яка не повинна передбачати ані повернення Криму, ані членство в НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю колишньому журналісту Fox News Такеру Карлсону.

Угорський політик стверджує, що Україна нібито перебуває на шляху до програшу у війні через те, що російські війська переважають за чисельністю.

«Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб гарантувати безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО», – сказав Орбан.

Прем’єр також заявив, що повернення Криму, який росія анексувала ще у 2014 році – до повномасштабного вторгнення, “цілком нереалістичне”.

На його думку, найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Віктор Орбан прославився своєю антиукраїнською позицією, коли намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву та неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал.

Уряд Угорщини також уклав угоди з росією в галузі енергетики, постачання газу та просування будівництва атомної електростанції під керівництвом росії, попри позицію щодо ЄС і НАТО.

Політик називав режим путіна моделлю, на якій він побудував те, що він називає “неліберальною демократією”, яка протистоїть мультикультурним цінностям ЄС.

Тим часом у МЗС України вже відреагували на заяви угорського прем’єра, вкотре наголосивши, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом.

«Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло», – написав у своєму Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Орбан
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