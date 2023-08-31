Войти | Зарегистрироваться
02:29

суббота,
02 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Маляр: росія запровадила обмеження на постачання продовольчих товарів своїм військовим

01.09.2023 / 18:30
росія зіштовхнулася з проблемою логістики та запровадила обмеження на постачання продовольчих товарів своїм військовим на окупованих територіях України.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, окупанти, які перебувають на Сватівському напрямку, отримали розпорядження, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

«Показово, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції зс рф в Україні», – зауважила Маляр.

Також відомо, що у серпні цього року неподалік від Покровська Запорізької області понад 50 російських військових утримували у “зиндані” (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях. Окупантів годували один раз на добу невеликими порціями їжі.

Маляр зауважила, що росія використовує подібні способи для покарання місцевих жителів на окупованих територіях. Їх карають за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Окрім цього, зафіксовано, що до Донецька масово прибувають мобілізовані на території росії особи.

Більшість із них – це трудові мігранти з колишніх радянських республік, які виїхали на заробітки до рф та отримали російські паспорти.

«Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до росії. Запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено», – повідомила Маляр.

Маляр
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 сентября
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.