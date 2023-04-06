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Резніков розповів коли відбудеться чергове засідання на авіабазі Рамштайн

06.04.2023 / 14:22
Одинадцяте засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині у квітні.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков після презентації державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки.

Точної дати проведення зустрічі міністр не назвав, але заявив, що пріоритети України будуть незмінними.

"Залишається пріоритет №1 – це системи ППО, а бойові літаки є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні сучасні бойові платформи 4++, це однозначно. Друге – це бронетехніка і снаряди важкої артилерії 155 калібру та решти. Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, у тому числі так звані дрони-камікадзе або ударні дрони", - заявив Резніков.

Рамштайн, Резніков
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