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Резніков: Найнижчий ризик атак ворога з боку Білорусі

06.04.2023 / 12:16
Резніков: Найнижчий ризик атак ворога з боку Білорусі
Найбільший ризик атак ворога зберігається на сході України, а найнижчий – з боку Білорусі, звідки росіяни навряд чи будуть наступати. Всього напрямків, звідки можуть напасти, три.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з журналістами після заходу щодо презентації державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.

"Ризковані напрямки російські не змінилися, за нашими оцінками, їх лишаються три. Якщо не брати до уваги четвертий — те, що вони атакують із неба ракетами та дронами, використовуючи всю Україну як майданчик", — уточнив Резніков.

Головним напрямком нападу з суші залишається схід. Найзапекліші бої точаться в районі Бахмуту, Вугледару, Лиману, Куп'янська. Другий ризикований напрямок — Запоріжжя, тут російські війська намагаються "промацати стійкість української оборони".

Проте напад на Одесу поки не очікують. Після потоплення крейсера "Москва" флот РФ ослаблений.

Зараз найнижчий ризик атаки, який був завжди, — з боку Білорусі. Резніков підкреслив, що створення ударного угруповання не спостерігається зараз.

Також він додав, що окупанти готують фортифікаційні зміцнення на тимчасово окупованих територіях, у тому числі в Криму через анонсований контрнаступ українських сил.

Резніков
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