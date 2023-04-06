У Києві відбулась презентація проєкту, який буде розвінчувати історичні прокремлівські наративи

Презентація проєкту відбулась в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Знання історії - це можливість протидіяти фейкам та наративам, і можливість застосовувати історію, як зброю. Особливо в цей момент, коли наша країна протистоїть такому сильному ворогу", - сказав директор ГС "Консорціум ветеранських організацій сходу" Павло Федоров.

Він зазначив, що проєкт розрахований на різну вікову аудиторію, яка цікавиться історією.

Директор інформаційно-аналітичного агентства «Нова-новини ветеранів» Влад Якименко зауважив, що вся російська історія перш за все побудована для того, щоб підтримувати внутрішню політику російських царів, а потім керівників радянської імперії. За його словами, нічого не могло запускатися в інформаційне поле без погодження та контролю.

Перший пілотний випуск проєкту буде присвячений релігійній темі.

"Враховуючи те, що сьогодні відбувається на вулицях, що відбувається в кафедральних соборах України, що відбувається в центрі столиці - Києво-Печерській лаврі, я ще раз зрозуміла, наскільки ми не помилилися з пілотним проєктом. Ми знаємо, що у росії колосальний досвід в тому, щоб інструменталізувати релігію для поширення своїх впливів. Ну просто колосальний. І оці всі нестабільності, які створюються зараз, які зараз виникають у воюючої України, є власне наслідком широкого використання неправди, фейків, маніпуляцій російською владою, російською наукою у релігійній сфері", - сказала журналістка Укрінформу Ярослава Міщенко.

Керівниця проєкту «Голоси України» Ольга Гужва зазначила, що проєкт "#Насправді_історія" не про історію, а саме про маніпуляції історією.

За її словами, такі проєкти мають поширюватися на закордонну аудиторію, але це вже більш складна задача для реалізації.

"Якщо у нас буде змога, і нас підтримують партнери, якщо зацікавляться тим, щоб поширювати контент англійською, то ми будемо це робити, поширювати, перекладати, бо це нагальна проблема", - додала Гужва.

Перший випуск проєкту планують оприлюднити 6 квітня на ютуб-каналі Укрінформу. Загалом організатори програми планують створювати випуски раз на місяць.