Войти | Зарегистрироваться
10:30

среда,
22 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Журналісти виявили у путіна дві нові яхти

21.11.2023 / 15:23
Журналісти полічили кількість яхт, які має глава кремля володимир путін. Зокрема, в нього "виявилися" два нові судна, одне з яких ремонтує фірма, що виконує й замовлення країн НАТО.

Про це повідомляє розслідування центру Досьє.

Дві нові яхти путіна - це 71-метрова супер'яхта Victoria і 38-метровий човен Orion, що супроводжує її. Загальновідомий флот путіна становить 10 суден.

Victoria збудована на верфях військового заводу Севмаш. Вона була закладена у 2005 році та будувалася 14 років. Це була перша спроба збудувати цивільну суперх'яту для путіна в росії. Нині Victoria стоїть у Стамбулі на корабельнях (верфях) компанії Desan.

"Ця незвичайна фірма, яка виконує не тільки цивільні замовлення, а й будує військові кораблі для НАТО і може працювати із секретною документацією Альянсу", - зазначається в розслідуванні.

Серед відомих кораблів путіна - супер'яхта Graceful довжиною 82 метри була спущена на воду в 2014 році. На ній є басейн, гелікоптерний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Вартість оцінюється в 100 млн доларів.

Яхта Graceful встигла залишити німецький порт до введення санкцій ЄС. Однак в Італії була заарештована яхта Шахерезада, яку теж пов'язують з путіним. Вона коштує 700 млн доларів.

яхта, путін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 ноября
21 ноября
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.