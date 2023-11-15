Журналісти виявили у путіна дві нові яхти

Про це повідомляє розслідування центру Досьє.

Дві нові яхти путіна - це 71-метрова супер'яхта Victoria і 38-метровий човен Orion, що супроводжує її. Загальновідомий флот путіна становить 10 суден.

Victoria збудована на верфях військового заводу Севмаш. Вона була закладена у 2005 році та будувалася 14 років. Це була перша спроба збудувати цивільну суперх'яту для путіна в росії. Нині Victoria стоїть у Стамбулі на корабельнях (верфях) компанії Desan.

"Ця незвичайна фірма, яка виконує не тільки цивільні замовлення, а й будує військові кораблі для НАТО і може працювати із секретною документацією Альянсу", - зазначається в розслідуванні.

Серед відомих кораблів путіна - супер'яхта Graceful довжиною 82 метри була спущена на воду в 2014 році. На ній є басейн, гелікоптерний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Вартість оцінюється в 100 млн доларів.

Яхта Graceful встигла залишити німецький порт до введення санкцій ЄС. Однак в Італії була заарештована яхта Шахерезада, яку теж пов'язують з путіним. Вона коштує 700 млн доларів.