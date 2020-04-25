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Нетаньягу: Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти ХАМАС

06.05.2024 / 09:10
Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, він має виконати намічені цілі, заявив у неділю ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

"Ізраїль не може прийняти таке. Ми не готові миритися із ситуацією, за якої батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть Газу під контроль, відновлять військову інфраструктуру і знову загрожуватимуть громадянам Ізраїлю по сусідству, містам на півдні, скрізь у країні", - наводить The Times of Israel його слова.

"Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАС (остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС - ІФ-У), що означають капітуляцію, і він продовжить битися аж до виконання цілей", - наголосив Нетаньягу.

Він пояснив, що, якщо Ізраїль погодиться на вимоги ХАМАС, це лише наблизить початок наступного конфлікту. Водночас Нетаньягу сказав, що Ізраїль все ще готовий на угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню, однак рух не хоче змінювати свою позицію щодо її умов.

ХАМАС, Ізраїль, Нетаньягу
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