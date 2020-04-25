Нетаньягу: Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти ХАМАС

"Ізраїль не може прийняти таке. Ми не готові миритися із ситуацією, за якої батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть Газу під контроль, відновлять військову інфраструктуру і знову загрожуватимуть громадянам Ізраїлю по сусідству, містам на півдні, скрізь у країні", - наводить The Times of Israel його слова.

"Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАС (остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС - ІФ-У), що означають капітуляцію, і він продовжить битися аж до виконання цілей", - наголосив Нетаньягу.

Він пояснив, що, якщо Ізраїль погодиться на вимоги ХАМАС, це лише наблизить початок наступного конфлікту. Водночас Нетаньягу сказав, що Ізраїль все ще готовий на угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню, однак рух не хоче змінювати свою позицію щодо її умов.