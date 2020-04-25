Войти | Зарегистрироваться
06:23

вторник,
07 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

La Repubblica: НАТО можуть напряму втрутитися у війну, щоб уникнути краху Києва

06.05.2024 / 13:19
У НАТО визнали щонайменше два варіанти, за яких війська Альянсу можуть напряму втрутитись у війну України з росією.

Про це з посиланням на власні джерела пише La Repubblica, передає УНН.

У виданні наголошують, що наразі немає оперативних планів, які передбачають відправлення людей, а є лише оцінки можливих планів, так звані "червоні лінії", після яких, у війну залучать треті сторони.

Так, Альянс може втрутитись у війну в Україні, у разі прориву на північно-західному кордоні, бо це "створило б коридор між Києвом і білоруссю".  Це перша "червоні лінія" для НАТО.

Другий варіант за якого країни-члени НАТО можуть розмістити війська в Україні - військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Зазначається, що не обов’язково вторгнення, тож може йтися і про військовий удар для перевірки реакції Заходу.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі "можливої плутанини", тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента США.

"Для західних лідерів життєво важливо надіслати володимиру путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва", - наголошують у La Repubblica.

НАТО, La Repubblica
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 мая
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.