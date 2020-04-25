La Repubblica: НАТО можуть напряму втрутитися у війну, щоб уникнути краху Києва

Про це з посиланням на власні джерела пише La Repubblica, передає УНН.

У виданні наголошують, що наразі немає оперативних планів, які передбачають відправлення людей, а є лише оцінки можливих планів, так звані "червоні лінії", після яких, у війну залучать треті сторони.

Так, Альянс може втрутитись у війну в Україні, у разі прориву на північно-західному кордоні, бо це "створило б коридор між Києвом і білоруссю". Це перша "червоні лінія" для НАТО.

Другий варіант за якого країни-члени НАТО можуть розмістити війська в Україні - військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Зазначається, що не обов’язково вторгнення, тож може йтися і про військовий удар для перевірки реакції Заходу.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі "можливої плутанини", тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента США.

"Для західних лідерів життєво важливо надіслати володимиру путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва", - наголошують у La Repubblica.