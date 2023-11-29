NYT: Понад рік тому ізраїльські військові знали про план нападу ХАМАСу

Про це передає Укрінформ із посиланням на The New York Times.

Мова йде про 40-сторінковий документ. Його ізраїльська влада назвала "Єрихонська стіна". Там пункт за пунктом описується те саме руйнівне вторгнення, внаслідок якого загинули 1200 людей. За понад рік до нападу ізраїльські військові та представники розвідки знали про цей план, але відкинули його: вважали, що він надто складний для виконання бойовиками ХАМАС.

У NYT пишуть, що останні якраз і виконали цей план з шокуючою точністю. У документі йшлося про шквал ракет на початку атаки, безпілотники для виведення з ладу камер спостереження й автоматичних кулеметів уздовж кордону. Крім того, йдеться про масове вторгнення бойовиків на території Ізраїлю на парапланах, мотоциклах і пішки. У плані також у деталях розписували розташування та чисельність ізраїльських збройних сил, вузли зв'язку й іншу конфіденційну інформацію.

У виданні зазначають, що документ став широко розповсюдженим серед ізраїльських військових і керівників розвідки. Водночас експерти визначили, що, згідно з документами та заявами офіційних осіб, атака такого масштабу та з такими амбіціями була поза можливостями ХАМАС.

Торік, невдовзі після того, як документ отримали, офіційні представники ізраїльської військової дивізії у Газі, що відповідає за захист кордону з нею, заявили, що їм незрозумілі наміри ХАМАС.

"Поки що неможливо визначити, чи був план повністю прийнятий і як він буде реалізований", – йдеться у військовій оцінці.

У липні – за три місяці до вторгнення – ветеран-аналітик з підрозділу 8200, ізраїльської служби радіорозвідки, зробив попередження. За його словами, ХАМАС провів інтенсивні одноденні навчання, схожі на викладені у плані. Правда, полковник у дивізії в Газі від занепокоєння відмахнувся. Про це свідчать зашифровані листи, з якими ознайомилися у NYT.

У приватних розмовах офіційні особи визнають: якби військові серйозно сприйняли ці попередження та спрямували на південь значні підкріплення, де й відбулася атака ХАМАС, Ізраїль міг би її послабити або взагалі запобігти.