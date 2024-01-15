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Боррель: Ізраїль фінансував радикальне угруповання ХАМАС

20.01.2024 / 10:10
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із твердженнями про те, що Ізраїль фінансував радикальне угруповання ХАМАС з метою ослаблення Руху за визволення Палестини (ФАТХ), повідомляє агентство ЕФЕ.

"ХАМАС протягом багатьох років отримував фінансування з боку Ізраїлю, щоб послабити ФАТХ", - зазначив Боррель у промові в Університеті Вальядоліда.

Крім того, Боррель під час виступу у Вальядоліді закликав міжнародну спільноту до того, щоб вона наполягла на створенні палестинської держави, незважаючи на протести Ізраїлю.

"Кожен, хто виступає за рішення на підставі принципу дві держави для двох народів, має взяти активну участь у тому, щоб втілити його в життя", - наголосив Боррель, додавши, що якщо інші країни підтримують цю ідею, то їм, можливо, "доведеться нав'язати це рішення" Ізраїлю.

Також Боррель знову закликав до гуманітарної паузи, звільнення заручників і припинення війни в Секторі Гази.

Крім того, глава європейської дипломатії зазначив, що основним пріоритетом міжнародної спільноти має стати "запобігання ескалації" конфлікту в Червоному морі, і закликав "захистити судноплавство", не посилюючи водночас напруженість у відносинах із єменськими заколотниками-хуситами.

"Ми перебуваємо на межі ситуації, яка може бути дуже небезпечною, і будь-якої миті може спалахнути іскра", - попередив Боррель, заявивши, що ЄС "відправлятиме кораблі не для здійснення активних бойових дій (у Червоному морі - ІФ-У), а виключно для захисту судноплавства".

Ескалація напруженості в близькосхідному регіоні почалася після нападу радикального угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС. Ліванське угруповання "Хезболла" вже кілька місяців періодично обстрілює ізраїльську територію. Єменські заколотники-хусити, зі свого боку, стали обстрілювати судна в Червоному морі. У відповідь на це США і деякі їхні партнери сформували коаліцію з протистояння обстрілам хуситів.

ХАМАС, Боррель, Ізраїль, ФАТХ
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