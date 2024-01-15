У НАТО радять європейцям готуватися до війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leidsch Dagblad .

Після дводенного засідання військового комітету НАТО в Брюсселі три воєначальники натякнули, що альянс готується до війни в Європі.

"У будинку має бути вода, радіо на батарейках та ліхтарик на батарейках. Так ви зможете протриматися перші 36 годин", - сказав адмірал НАТО Роб Бауер

Порада громадянам підготуватися підтверджує слова Бауера про те, що у разі війни буде потрібна співпраця всього суспільства.

"Десятиліттями у нас була ідея, що у нас є професійні армії й що вони вирішують проблеми безпеки в Афганістані чи Іраку. Для нової війни такої професійної армії недостатньо. Тому необхідно ще раз подумати про такі системи, як військовий обов'язок або заклик резервістів, - сказав він. Бауер.

НАТО прагне розширити зв'язки з партнерами по всьому світу. У Європі альянс планує співпрацювати з Австрією, Ірландією та Швейцарією, а в Азії та Океанії - з Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією.

Нагадаємо, наступного тижня країни НАТО вже розпочинають "найбільші навчання за останні десятиліття", заявив американський генерал НАТО Кріс Каволі.

"В операції візьмуть участь близько 90 000 військовослужбовців із усіх 31 країни НАТО, плюс війська нашого доброго партнера Швеції". Операція триватиме до травня", - заявив генерал.